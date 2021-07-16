В Сильверстоуне (Великобритания) проходит очередной этап Гран-при Формулы-2. Сегодня, 16 июля, состоялась квалификация, лучшее время в которой показал пилот «Премы» Оскар Пиастри.

Его напарник россиянин Роберт Шварцман шел с улучшением на последнем быстром круге, но вылетел с трассы в повороте «Стоув». Его болид застрял в гравии, поэтому сессия была остановлена и уже не возобновлена.

В итоге россиянин занял седьмое место в квалификации. В первой спринтерской гонке, где действует правило реверсивной решетки, он будет стартовать четвертым. Первым в гонку отправится Кристиан Лундгор, показавший сегодня десятое время.

Первая гонка состоится завтра в 10:50 по московскому времени, вторая — в 16:45.