«Ростов» одержал победу над израильским «Бейтаром» в контрольном матче. Игра проходила сегодня, 16 июля, и завершилась с минимальным счетом 1:0.

Первый тайм прошел без забитых голов. Счет был открыт на 51-й минуте, отличился нападающий «Ростова» Али Соу. В составе российской команды по желтой карточке получили полузащитники Хорен Байрамян и Данил Глебов.

Напомним, в минувшем сезоне «Ростов» занял 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 43 очка в 30 турах. Для попадания в зону еврокубков подопечным Валерия Карпина не хватило десяти баллов.

Новый сезон РПЛ «Ростов» начнет домашним матчем против московского «Динамо». Игра состоится в следующую пятницу, 23 июля, и начнется в 19:00 мск.