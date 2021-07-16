Петербургский «Зенит» устроил турнир по игре «камень, ножницы, бумага» среди футболистов команды. Победителем импровизированных соревнований стал полузащитник Магомед Оздоев, в финале обыгравший Данила Кругового.

Напомним, в минувшем сезоне «Зенит» в третий раз подряд стал чемпионом России, набрав 65 очков в 30 турах.

Завтра, 17 июля, подопечные Сергея Семака откроют сезон матчем за Суперкубок страны, их соперником станет московский «Локомотив». Игра будет проходить в Калининграде на одноименном стадионе и начнется в 19:00 мск.

Новый сезон РПЛ «Зенит» начнет в следующую субботу, 24 июля, выездным матчем против «Химок». Игра в Подмосковье начнется в 17:30 мск.