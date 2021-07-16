Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев может возглавить сборную России по футболу.

Как сообщает телеграм-канал Baza, специалист уже вылетел на встречу с сотрудниками Российского футбольного союза. По данным источника, в настоящий момент Бердыев находится в самолете, вылетевшем из Алма-Аты.

Напомним, Бердыев большую часть карьеры проработал в «Рубине» (2001-2013, 2017-2019) и выиграл с ним два чемпионата, Кубок и два Суперкубка России. Также в его карьере были казахские «Тараз», «Кайрат», «Мунайши», турецкий «Генчлербирлиги», туркменская «Ниса», сборная Туркмении, российские «Кристалл» и «Ростов».

После ухода из «Рубина» в 2019 году Бердыев не занимался тренерской деятельностью. В мае он занял пост советника председателя наблюдательного совета «Кайрата».