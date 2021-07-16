Нападающий «Зенита» Даниил Шамкин перейдет в «Балтику» на правах аренды.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свой источник, 19-летний форвард подпишет с калининградским клубом соглашение на один сезон.

Шамкин является воспитанником академии «Зенита», он выступал за молодежный состав команды, а также за «Зенит-2». За основную команду Даниил дебютировал 14 марта 2020 года в домашнем матче РПЛ против «Урала». В ноябре 2020 года в гостевом матче с «Лацио» (1:3) Шамкин впервые сыграл в Лиге чемпионов.

Напомним, в минувшем сезоне «Зенит» в третий раз подряд выиграл чемпионат России. Завтра, 17 июля, подопечные Сергея Семака сыграют с «Локомотивом» в матче за Суперкубок страны. Игра пройдет в Калининграде и начнется в 19:00 мск.