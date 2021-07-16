Петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» откроют новый сезон матчем за Суперкубок России. Игра будет проходить в Калининграде на одноименном стадионе сегодня, 17 июля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Ассистировать ему на линиях будут Дмитрий Чельцов и Андрей Болотенков. Резервным рефери назначен Иван Сиденков, резервным ассистентом судьи – Александр Богданов, за VAR отвечают Игорь Панин и Алексей Стипиди.

«Зенит» подошел к матчу за Суперкубок в статусе чемпиона России. В минувшем сезоне подопечные Сергея Семака стали лучшими в РПЛ в третий раз подряд. Московский «Локомотив» завоевал Кубок страны, в финале обыграв «Крылья Советов».