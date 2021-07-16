Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал свое выступление в квалификации Гран-при Великобритании. Несмотря на последнее, 20-е место, гонщик остался доволен своей работой.

«Это было одно из лучших наших выступлений в квалификациях в плане баланса. Я думаю, что после очень разочаровывающей второй гонки в Австрии было хорошо провести такую квалификацию. Чувствовать, будто была Формула-2, из которой я перешёл», — приводит слова Мазепина пресс-служба команды.

По словам россиянина, текущий уик-энд во многом похож на прошлогоднюю гонку Формулы-2, проходившую на этой трассе. Тогда Мазепин впервые одержал победу.

Напомним, этап Гран-при в Сильверстоуне проходит по новым правилам: в пятницу состоялась квалификация, а завтра пройдет спринтерская гонка. По её результатам будет сформирована стартовая решетка на воскресную гонку.