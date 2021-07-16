Глава «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, когда прояснится ситуация с Джорджем Расселлом и Валттери Боттасом.

Напомним, руководство рассматривает вариант с подписанием Расселла на следующий сезон. У Льюиса Хэмилтона уже есть двухлетний контракт, а соглашение с Боттасом пока не продлено.

«Думаю, для Джорджа и Валттери важно узнать, будут ли они выступать за нас в следующем году. Так что да, решение должно быть принято [во время летней паузы]. Я ожидаю вопросов в Спа!» — цитирует Вольфа Daily Express.

Ранее СМИ писали, что «Мерседес» уже сделал выбор в пользу Расселла и объявит об этом в Сильверстоуне, однако сам Джордж опроверг эту информацию. По его словам, никаких заявлений во время британского этапа Гран-при ждать не следует.

Сегодня состоялась квалификация, в которой Расселл на «Уильямсе» показал высокий восьмой результат. Хэмилтон завоевал поул, Боттас стал третьим.