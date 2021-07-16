Татьяна Аршавина, мама экс-футболиста «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина, поделилась мнением о резком спаде в карьере сына.

По мнению Аршавиной, пиком карьеры Андрея стало выступление за лондонский «Арсенал». При этом женщина убеждена, что её сыну сломали карьеру те, кто вынес на публику его знаменитое высказывание об ожиданиях и проблемах.

«Но у меня абсолютно глубокое убеждение, что ему просто сломали карьеру. Это люди сломали — те, которые тогда выпустили в эфир вот это: «ваши ожидания — это ваши проблемы». Я думаю, это они приложили руку. Я просто в этом уверена на тысячу процентов. Я не знаю, каким образом, но они повлияли на это», — приводит слова Аршавиной сайт РФС.

Напомним, Аршавин выступал за «Зенит» с 1999 по 2008 год, а также с 2012 по 2015. Также он играл за «Арсенал», «Кубань» и казахстанский «Кайрат». С 2002 по 2012 год защищал цвета сборной России. Сейчас Аршавин занимает руководящую должность в «Зените».