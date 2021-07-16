В Сильверстоуне (Великобритания) продолжается десятый этап Гран-при Формулы-1. Сегодня, 17 июля, в рамках гоночного уик-энда состоятся вторая свободная практика и спринт.

Тренировка начнется в 14:00 по московскому времени, спринтерская гонка — в 18:30.

Напомним, британский этап Гран-при проходит в новом формате, ранее в Формуле-1 никогда не проводились спринты. По итогам вчерашней квалификации поул-позишн завоевал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, его напарник Валттери Боттас стал третьим. Между ними расположился Макс Ферстаппен из «Ред Булла».

Высокое восьмое место занял пилот «Уильямса» Джордж Расселл. Мик Шумахер и Никита Мазепин, представляющие «Хааса», показали 19-й и 20-й результаты соответственно.

Пилоты, занявшие три первых места в спринте, получат очки в личный зачет. По итогам сегодняшней гонки будет сформирована стартовая решетка на воскресенье.