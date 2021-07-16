Контрольные прокаты юниорской сборной России по фигурному катанию состоятся в подмосковном Новогорске 3 и 4 августа.

Об этом рассказали Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, выступающие в танцах на льду.

Партнер пояснил, что 31 июля они заезжают на базу в Новогорс. Партнерша добавила, что потом они проведут один день на карантине в ожидании результата ПЦР-теста, после чего приступят к тренировкам. 3 августа состоится ритмический танец, 4 августа — произвольный.

Напомним, контрольные прокаты взрослой сборной России в этом году будут проходить не в Москве, как это было ранее, а в Сочи.