Илья Авербух сообщил, что его ледовое шоу «Анна Каренина» в ноябре будет показано в Москве.

«В Москве мы планируем 12 показов «Анны Карениной» на льду малой арены «Лужников» в ноябре. Проект будет идти в рамках «Ледникового периода». Мы не можем позволить себе более масштабные гастроли. Будет еще идти телесъемка», — приводит слова Авербуха Sport24.

Постановщик подчеркнул, что верит в успех своего проекта в Москве. Он выразил надежду, что к ноябрю все волны коронавируса останутся позади, и шоу удастся показать в Санкт-Петербурге и других городах России.

Напомним, в «Анне Карениной» принимает участие двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева. Она исполняет роль Кити Щербацкой, а в качестве её партнера выступает Александр Энберт (Константин Левин).