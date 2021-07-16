Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о том, смогут ли хоккеисты НХЛ сыграть на Олимпийских играх в Пекине-2022.

«Знаете, я даже на эту тему сейчас не ломаю голову. Вообще не заглядываю вперед. Только начинаю подготовительный период к сезону. Что будет, то будет. Надеюсь, что мы полетим. Я ведь слышал, как сказали, есть два варианта расписания НХЛ на сезон», — цитирует Овечкина «Матч ТВ».

Лига должна принять решение до 23 июля. Ранее хоккеисты из НХЛ выступали на Олимпиадах с 1998 по 2014 годы, а в 2018-м лига отказалась отпускать игроков в Пхенчхан.

Зимние Олимпийские игры в Пекине будут проходить в период с 4 по 20 февраля 2022 года.