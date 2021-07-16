Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию на Гран-при Великобритании, Дмитрий Хвостов покинул «Зенит». Эти и другие новости за 16 июля — в традиционном дайджесте Nevasport.

Хэмилтон выиграл квалификацию в Сильверстоуне

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон завоевал поул-позишн по итогам квалификации на Гран-при Великобритании. В завтрашнем спринте он будет стартовать с первой позиции. Вторым стал Макс Ферстаппен, третьим — Валттери Боттас. Спринтерская гонка будет проводиться впервые в Ф1.

Названы даты юниорских контрольных прокатов

Юниорская сборная России по фигурному катанию проведет контрольные прокаты в период с 3 по 4 августа. Мероприятие будет проходить в подмосковном Новогорске. Фигуристы заселятся на базу заранее, чтобы отсидеть день карантина и сдать ПЦР-тесты, затем приступят к тренировкам.

УЕФА назвал места проведения четырех ближайших финалов Лиги чемпионов

УЕФА определился с местами проведения финальных матчей четырех ближайших розыгрышей Лиги чемпионов. Следующий финал состоится в Санкт-Петербурге, затем в сезоне-2022/23 решающий матч турнира сыграют в Стамбуле. Спустя год финальная встреча состоится в Лондоне, а в сезоне-2024/25 ее примет Мюнхен.

Бердыев встретится с представителем РФС по вопросу работы в сборной

Курбан Бердыев может стать новым главным тренером сборной России по футболу. Сегодня он вылетел на встречу с представителем РФС, чтобы обсудить данный вопрос.

Влашич вернулся в расположение ЦСКА

Хорватский полузащитник Никола Влашич вернулся в расположение ЦСКА и провел тренировку с армейцами. Пока не известно, состоится ли его трансфер в «Милан». Итальянцы, напомним, хотели приобрести игрока на правах аренды с обязательством последующего выкупа.

Хвостов покинул «Зенит»

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» объявил о расставании с разыгрывающим Дмитрием Хвостовым, который отыграл за команду два года. Баскетболист продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде».