Бывший главный тренер «Ростова» и «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал слухи о возможных переговорах с РФС.

«Прилетел ли я на переговоры с РФС? Нет, я по делам личным приехал», — сказал Бердыев.

Курбан Бердыев был замечен покидающим московский аэропорт сегодня ночью. Ранее сообщалось, что специалист является одним из главных кандидатов на пост наставника национальной сборной. Известно, что на пост главного тренера сборной также рассматривались бывший тренер немецкой сборной Йоахим Лёв и португальский специалист Андре Виллаш-Боаш. Однако, как позднее заявили в РФС, комитет сконцентрировался на российском кандидате.

Напомним, 8 июля было объявлено об отставке Станислава Черчесова. Решение было принято в связи с неудовлетворительными результатами выступления сборной России на Евро-2020, глее национальная команда заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Подопечные Черчесова одержали одну победу из трех и набрали всего три очка, уступив финнам и датчанам по дополнительным показателям.