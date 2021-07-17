В Токио выявили первый случай заболевания коронавирусом на территории Олимпийской деревни. Об этом сообщает источник из олимпийского оргкомитета. Информация о заболевшем не разглашается.

Помимо этого, по информации источника, еще около 15 новых случаев заражения были выявлены среди людей, которые участвуют в организации Олимпийских игр. Их имена также не раскрываются.

Напомним, Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Игры должны были состояться летом 2020 года, но были перенесены из-за пандемии коронавируса на год. Иностранных болельщиков на соревнованиях также не будет.

На данный момент в некоторых префектурах Японии введен режим ЧС из-за продолжающейся сложной эпидемиологической ситуации. Суточный прирост новых случаев заражения в Японии сейчас держится на отметке выше 1 тыс. человек.