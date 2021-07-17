Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» выставил на продажу форварда команды Рахима Стерлинга. По информации источника, близкого к клубу, Стерлинг покинет команду из-за желания главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы обновить линию атаки.

Напомним, Рахим Стерлинг выступает за «Манчестер Сити» с июля 2015 года. В «Сити» футболист перешел из «Ливерпуля» за 63,7 млн евро. За время, проведенное в стане «горожан», Стерлинг трёхкратным чемпионом Англии. В прошедшем сезоне форвард провёл 30 матчей в АПЛ, где забил 10 голов и сделал 7 результативных передач.

Действующий контракт Стерлинга с «Манчестер Сити» рассчитан до 30 июня 2023 года. По оценке портала Transfermarkt, стоимость футболиста равняется 100 млн евро. О возможном месте продолжении карьеры футболиста пока ничего не известно.