Воспитанник и бывший футболист петербургского «Зенита» и томской «Томи» Даниил Пенчиков стал игроком «Нижнего Новгорода». Об этом сообщается на сайте нижегородского клуба.

Срок соглашения между клубом и защитником не разглашается. Известно, что в нижегородской команде Даниил Пенчиков будет выступать под 23-м номером.

Напомним, Даниил Пенчиков – воспитанник петербургского «Зенита». Большей частью футболист выступал за вторую команду. С 2019 года футболист стал выступать за «Томь». В прошедшем сезоне выступал за клуб под руководством Александра Кержакова, с которым в нынешнем сезоне будет работать уже в «Нижнем Новгороде».