Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал грядущий матч Суперкубка России между «Локомотивом» и санкт-петербургским клубом.

«Уверен, что игра будет равная. Соперники достойны друг друга. Это первая игра в новом сезоне. И сам матч будет проходить в Калининграде. Все это повлияет на результат. Повторить 6:1? Каждая игра разная, поэтому не будет такого результата, как в мае. Все равно я уверен, что «Зенит» победит», — сказал Петржела.

Напомним, матч между «Зенитом» и московским «Локомотивом » пройдет сегодня в Калининграде. Начало встречи – 19.00. Трансляция игры состоится на Первом канале.

Суперкубок России проводится с 2003 года. Главный рекордсмен России по числу побед – ЦСКА , в активе клуба 7 трофеев. На счету «Зенита» — 5 побед, в активе «Локомотива» — три, «Рубина» — две, и одна победа у «Спартака».