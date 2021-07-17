Российский футболист и полузащитник итальянского клуба «Аталанта» Алексей Миранчук помог своей команде разгромить в контрольном матче соперников из «Альбино Гандино». Итоговый счет встречи составил 13:0 в пользу команды из Бергамо.

Матч прошел накануне в пятницу на базе «Аталанты» в предместьях Бергамо. Алексей Миранчук отметился голом на 45-й минуте. Самыми результативными игроками встречи стали Эбрима Колли и Роберто Пикколи, оформившие по покеру.

Напомним, Алексей Миранчук присоединился к итальянской команде в конце августа 2020 года. Сумма перехода составила 14,5 млн евро. На прошедшем чемпионате Европы по футболу полузащитник отметился единственным и победным голом в матче с командой Финляндии (1:0). Алексей вернулся к тренировкам в расположении «Аталанты» с 13 июля.