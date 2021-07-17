Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» составил полный список хоккеистов, которых клуб защитит от предстоящего драфта расширения. Об этом сообщает обозреватель НХЛ Роб Росси на своей странице в Твиттер.

По информации источника, в число тех, кого «пингвины» планируют защитить, числится также и российский нападающий Евгений Малкин.

Помимо Малкина, в список также попали форварды Сидни Кросби, Джейк Гюнцель, Брайан Раст, Теодор Блюгерс, Каспери Капанен и Джефф Картер, защитники Крис Летанг, Брайан Дюмулин и Коди Сеси и голкипер Кейси Десмит.

Напомним, драфт расширения НХЛ состоится 21 июля. Новичок Национальной лиги, «Сиэтл Кракен» сможет выбрать по одному незащищенному игроку из 30 клубов НХЛ, кроме клуба «Вегас Голден Найтс».