Британский легкоатлет, выступающий на дистанции 5000 метров, Эндрю Бутчарт примет участие в Олимпийских играх в Токио после дисквалификации за подделку даты в результатах теста на COVID-19.

Напомним, в одном из эпизодов программы The Sunday Plodcast Бутчарт случайно обмолвился о том, что у него была задержка с получением результата теста на коронавирус перед вылетом в Англию из США. Поэтому спортсмен подделал дату на старом тесте, когда готовился к регистрации.

«После широко разрекламированных комментариев Эндрю Бутчарта, он был обвинён в нарушении дисциплины со стороны UK Athletics за высказывания, способные опорочить лёгкую атлетику», — говорится в заявлении федерации легкоатлетов Англии UK Athletics.

Также известно, что независимая дисциплинарная комиссия приговорила Эндрю Бутчарта к 12-месячной дисквалификации и запрету на занятия легкой атлетикой с отсрочкой на два года. Кроме того, на легкоатлета наложили штраф в размере 5 000 фунтов стерлингов.