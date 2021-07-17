Российский гонщик Роберт Шварцман прокомментировал победу в первой спринтерской гонке этапа Формулы-2 в Сильверстоуне. Напомним, ранее пилот команды Prema Racing финишировал первым в четвертом этапе чемпионата «Формулы-2».

«Старт был впечатляющим, я сам такого не ожидал. Мы ожидали, что при старте на жёстких шинах колёса будут прокручиваться: обычно высокого сцепления на «харде» не было. Но прогревочный круг был очень хорошим, и всё получилось очень хорошо. Я увидел, что Юри стартует не так быстро, и нырнул вправо. Думал, мне придётся бороться с Кристианом, но в итоге не увидел никого в зеркалах!

По словам Роберта , он защищался в третьем и четвёртом поворотах, после пробовал оторваться, но сразу же выехал сейфти-кар. Из-за них гонщику пришлось нелегко, но с другой стороны, сейфти-кар помогали пилотам с шинами, охлаждали их.

Также Шварцман отметил, что в этом году гонка была для него легче, чем в предыдущем – в целом баланс машины был хорошим. Однако у гонщика отсутствовала радиосвязь с инженером после первого рестарта, и почти всю гонку он ехал словно пилот из 70-х годов, предоставленный сам себе.