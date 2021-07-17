Российский футболист и нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин отправился с командой на сбор в Моэну. На кадрах, снятых пресс-службой клуба видно, как Кокорин заходи в поезд вместе с одноклубниками.

Напомним, Александр Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января 2021 года. Ранее футболист выступал за московский «Спартак». Контракт 30-летнего футболиста с «фиалками» рассчитан до 2024 года. Известно, что сумма сделки составила 4,5 млн евро. В прошедшем сезоне Кокорин принял участие в четырёх матчах Серии А и результативными действиями не отметился.

Ранее «Фиорентина» представила публике своего нового главного тренера команды — Винченцо Итальяно. 43-летний специалист подписал контракт с клубом до конца 2023 года.

После прихода нового тренера стало известно, что Кокорин может покинуть «Фиорентину», так как Итальяно не устраивали игровые качества российского футболиста.