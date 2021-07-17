Пресс-служба РПЛ опубликовала фото мяча, который будет задействован в матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом». Мяч выполнен в белом цвете с черными и красными элементами рисунка. На самом мяче нанесен логотип Суперкубка России. Производителем снаряда является американская фирма Nike.

Напомним, матч между «Зенитом» и московским «Локомотивом » пройдет сегодня в Калининграде. Начало встречи – 19.00. Трансляция игры состоится на Первом канале.

Суперкубок России проводится с 2003 года. Главный рекордсмен России по числу побед – ЦСКА , в активе клуба 7 трофеев. На счету «Зенита» — 5 побед, в активе «Локомотива» — три, «Рубина» — две, и одна победа у «Спартака».

Ранее, руководство Калининградской области разрешило проведение матча между «Зенитом» и «Локомотивом» в Калининграде с участием не более 70% зрителей от общего количества мест. При этом болельщики обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, установленные территориальным органом Роспотребнадзора.