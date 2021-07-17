Помощник главного тренера «Зенита» Вильям де Оливейра выразил свое мнение о лимите в РПЛ.

«Мы с Семаком всё время обсуждаем моменты с лимитом и проблемы, которые из этого вытекают. Ограничения мешают. В команде должны играть сильнейшие, а не те, кто выходит из-за гражданства. Конкуренция самое важное для развития игроков»,- сказал он.

По словам Оливейры, в Португалии в какой-то момент отменили лимит, что привело к большей конкуренции среди футболистов, и, как итог, большим победам на Евро. Он также отметил, что теперь почти в каждом топ- клубе играют португальские футболисты.

«Я приехал в Россию в 2009-м. И тогда в команде было много молодых, но они глобально не отличались от легионеров, которые играли в «Амкаре». Они были голодными и хотели попасть в стартовый состав. Сейчас футболисты другие. Многие сразу считают себя звёздами, думают о контрактах и так далее. Но чтобы зарабатывать нормальные деньги, надо прогрессировать. А прогресс часто останавливается», — подчеркнул Оливейра.