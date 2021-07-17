Народный артист РСФСР и самый известный болельщик санкт-петербургского «Зенита» Михаил Боярский выступил против возможного назначения Курбана Бердыева на пост наставника сборной России по футболу.

Ранее стало известно, что Бердыев прилетел в Москву на переговоры с РФС. СМИ считали тренера основным кандидатом на высокий пост после отставки Станислава Черчесова.

«Считаю, что Бердыев не подходит нашей сборной. Я его «Рубин», например, никогда не любил. Пусть он и дальше занимается клубами. Не думаю, что Курбан Бекиевич способен возглавить сборную России. У нас сейчас слабая команда, которой не поможет новый тренерский штаб. У нас просто нет потенциала и опыта. Думаю, мы не сможем отобраться на чемпионат мира», — заявил Боярский в интервью журналистам.

Напомним, 8 июля было объявлено об отставке Станислава Черчесова. Решение было принято в связи с неудовлетворительными результатами выступления сборной России на Евро-2020, глее национальная команда заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Подопечные Черчесова одержали одну победу из трех и набрали всего три очка, уступив финнам и датчанам по дополнительным показателям.