По сообщению петербургского клуба «Зенит», матч за Суперкубок России по футболу в Калининграде посетят не менее 14 тысяч болельщиков.

«На матче ожидается не менее 14 тысяч зрителей. «Сине-бело-голубых» поддержат не менее 1500 болельщиков», – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, встреча «Зенита» и московского «Локомотива » состоится сегодня в Калининграде. Начало матча – 19.00. Трансляция игры пройдет на Первом канале.

Суперкубок России проводится с 2003 года. Главный рекордсмен России по числу побед – ЦСКА , в активе клуба 7 трофеев. На счету «Зенита» — 5 побед, в активе «Локомотива» — три, «Рубина» — две, и одна победа у «Спартака».

Ранее, руководство Калининградской области разрешило проведение матча между «Зенитом» и «Локомотивом» в Калининграде с участием не более 70% зрителей от общего количества мест. При этом болельщики обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, установленные территориальным органом Роспотребнадзора.