Французы могли забить и больше, но Гризманн и Жиру (на фото) постоянно ошибались в самый последний момент. Может быть, от волнения. Фото: официальный сайт ФИФА

Французы могли забить и больше, но Гризманн и Жиру (на фото) постоянно ошибались в самый последний момент. Может быть, от волнения. Фото: официальный сайт ФИФА

Итальянский футбольный клуб «Милан» официально объявил о трансфере нападающего Оливье Жиру. Срок действия соглашения между клубом и футболистом не разглашается. Известно, что Жиру будет выступать в итальянской команде под 9-м номером.

Напомним, Оливье Жиру ранее выступал за английский клуб «Челси». Футболист перешел в клуб зимой 2018 года, перейдя из «Арсенала» за 17 млн евро.

В составе «Челси», Жиру провёл 119 игр во всех турнирах и отметился 39 забитыми мячами и 14 результативными передачами.

С 2011 года Оливье вызывается в национальную команду Франции, с которой в 2018 году стал чемпионом мира.

Итальянский «Милан» в прошедшем сезоне в 38 матчах набрал 79 очков и занял второе место в турнирной таблице чемпионата, уступив чемпионство миланскому «Интеру» (91 очков).