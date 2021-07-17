Российская фигуристка олимпийская чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова упала во время выполнения одного из элементов постановки шоу на льду «Руслан и Людмила». Падение фигуристки сняли на видео зрители, которые присутствовали на шоу Татьяны Навки в пятницу.

Во время открытия программы фигуристка предприняла две попытки исполнить тройной флип. Однако обе попытки не увенчались успехом и закончились падением. Тем не менее, зрители не обратили внимание на неудачно исполненный элемент и поддержали Загитову аплодисментами.

Напомним, сейчас в Сочи проходит показ шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», где Алина исполняет главную роль – она играет Людмилу.