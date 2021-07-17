Ассистент главного тренера «Зенита» Сергея Семака Вильям де Оливейра прокомментировал состояние бразильского полузащитника клуба Малкома.

«Всё дело в повреждении, которое он получил, когда только приехал в Россию. До этого он всегда играл, почти не пропускал матчи. Но сложная травма его немного надломила. Потом он набрал форму, а перед прошлой Лигой чемпионов получил новое повреждение колена. Малком всё прекрасно понимает. Клуб в него верит, и он отвечает взаимностью. Хочет постоянно быть на поле. Сейчас он в великолепной форме. И готов к сезону», — сообщил Оливейра в интервью журналистам.

По словам тренера, Малком не думал об отъезде из России. Наоборот, футболист очень комфортно чувствует себя в Петербурге, а его семья в восторге от города. Также Оливейра подчеркнул, что у игрока прекрасные отношения с тренерским штабом.

«Травмы бывают у всех. Это неприятный момент. Но у него всё будет хорошо. Мы с ним обсуждаем все тренировочные моменты, он здорово нас слушает и выполняет все требования. Надеюсь, у Малкома всё впереди», — подытожил Вильям де Оливейра.

Малком перешел в «Зенит» 2 августа 2019 года перешёл за 40 миллионов евро, плюс пять миллионов евро команда заплатила «Барселоне» в качестве бонусов. Контракт между футболистом и клубом был подписан на пять лет. Малком дебютировал в премьер-лиге 3 августа, выйдя на замену во втором тайме в матче против «Краснодара» (1:1).