В московском музейно-выставочном центре «Тушино» пройдет персональная выставка «Уроборос» российского фигуриста Марка Кондратюка.

Выставка продлится с 22 июля по 1 августа, на ней будут представлены живопись и графика.

Напомним, в сезоне-2020/21 Кондратюк стал бронзовым призером чемпионата России. Также он успешно выступил на командном турнире в Москве, показав лучший прокат в произвольной программе.

17-летний фигурист тренируется в московском ЦСКА под руководством Светланы Соколовской. В олимпийском сезоне он планирует выступать под попурри из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда».