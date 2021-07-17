Руководство «Ювентуса» и форвард Криштиану Роналду намерены в ближайшее время обсудить продление контракта.

Как сообщает авторитетный журналист Николо Скира, туринцы хотят заключить с португальским игроком новое соглашение до 2023 года. По условиям нового договора зарплата Роналду снизится. В нынешнем соглашении прописана сумма 31 миллион евро, а по новому контракту он будет получать 20 миллионов.

Напомним, Роналду защищает цвета «Ювентуса» с 2018 года. В минувшем сезоне 36-летний футболист стал лучшим бомбардиром Серии А, забив 29 голов. Его действующее соглашение с туринским клубом истекает в июне 2022 года.

Ранее СМИ писали, что Роналду может покинуть «Ювентус». В числе вариантов для продолжения карьеры назывались «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ», но португалец, скорее всего, останется в Турине.