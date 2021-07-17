Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин ответил на вопрос об усилении тренерского штаба команды перед Олимпиадой-2022 в Пекине.

«Штаб сборной постоянно нацелен на развитие, на усиление, работа в этом направлении не прекращается, идут консультации. Некоторые решения будут зависеть от участия игроков НХЛ. Существует два варианта, мы готовы к любому из них», – приводит Брагина «РИА Новости».

Напомним, зимние Олимпийские игры будут проходить в Пекине (Китай) в период с 4 по 20 февраля 2022 года. Пока не известно, выступят ли на турнире хоккеисты из НХЛ. Ранее игроки лиги принимали участие в Олимпиадах с 1998 по 2014 год, а в 2018-м НХЛ не отпустила их на турнир.

В Пхенчхане победителями хоккейного турнира стали российские хоккеисты, в финальном матче обыгравшие сборную Германии.