Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме не исключил, что завершит карьеру в сборной России. Футболист признал, что чувствует, как его история в национальной команде подходит к концу.

«Сейчас тяжело очень рассчитывать на то, что вызовут. Теперь зато в отпуск буду чаще уходить», — приводит слова Гилерме Sport24.

Вратарь добавил, что не обиделся за невызов на Евро-2020, но не уверен, что теперь будет приезжать в сборную России с таким же удовольствием, как раньше.

«Я не обиделся. Но сейчас я хочу вкладывать больше энергии в «Локомотив». К тому же в России сейчас есть молодые, перспективные вратари — Максименко, Сафонов. Они будут еще долго играть, как Акинфеев. Тот же Сафонов — уверен, это будет вратарь на 10-12 лет вперед. Я там сейчас не нужен», — сказал Гилерме.

Напомним, Станислав Черчесов не включил Гилерме в заявку на чемпионат Европы. Основным вратарем считался Антон Шунин, однако после разгромного поражения от Бельгии его заменил Матвей Сафонов. Голкипер «Краснодара» дебютировал за национальную команду в игре с Финляндией, затем вышел в старте на матч с Данией.