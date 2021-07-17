Состояние популярной певицы Марины Абросимовой, известной как МакSим, ухудшилось.

По информации телеграм-канала Mash, певица по-прежнему находится на ЭКМО. Рентген показал, что у артистки перестает работать правое легкое, в нем увеличиваются кисты и полости. Осложнения настолько серьезны, что органу не помогает даже ИВЛ.

Кроме того, проблемы с легкими дали осложнения на сердце. У певицы увеличены левые отделы сердца, что говорит о левожелудочковой недостаточности.

Напомним, певица была госпитализирована 19 июня с серьезным поражением легких, врачи ввели ее в искусственную кому.

Ранее МакSим рассказывала, что болеет за «Рубин», но прославилась в футбольной среде как исполнительница неофициального гимна «Спартака». Её хит «Знаешь ли ты?» регулярно исполняют фанаты красно-белых, а сама МакSим посещала игры футбольного и хоккейного «Спартака».