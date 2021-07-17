В Сильверстоуне (Великобритания) продолжается этап Гран-при Формулы-2. Сегодня, 17 июля, состоялась вторая гонка, победу в которой одержал пилот «МП Моторспорт» Рихард Версхор.

Вторым финишировал Маркус Армстронг, третьим — Дэн Тиктум. Лидер чемпионата Оскар Пиастри установил лучшее время круга, но занял четвертое место. Россиянин Роберт Шварцман на протяжении практически всей гонки сохранял девятую позицию, но ошибся на последнем круге и стал лишь 15-м.

Напомним, сегодня утром в Сильверстоуне состоялась первая короткая гонка, в ней Шварцман финишировал первым, стартовав с четвертой позиции.

Главная гонка Гран-при Великобритании состоится завтра, 18 июля, начало запланировано на 12:50 по московскому времени.