«Сочи» одержал победу над «Рубином» в третьем туре предсезонного товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер. Игра проходила на «Арене Химки» в Подмосковье и завершилась со счетом 3:1.

Встречу обслуживал арбитр Алексей Сухой, первый тайм прошел без забитых голов. «Сочи» открыл счет после перерыва, точным ударом на 48-й минуте отметился защитник Данила Прохин. Напомним, футболист перешел из «Зенита» в «Ростов», откуда сразу же ушел в аренду в черноморский клуб.

Спустя две минуты нападающий Максим Барсов увеличил преимущество «Сочи», а еще через девять минут команда осталась в меньшинстве — вторую желтую карточку получил полузащитник Ибрагим Цаллагов. Несмотря на это, подопечные Владимира Федотова смогли довести счет до разгромного, третий гол в ворота Юрия Дюпина забил Ивелин Попов.

На 90-й минуте «Рубину» удалось сократить отставание после того, как хавбек Сеад Хакшабанович реализовал пенальти.