Тренерский штаб «Зенита» во главе с Сергеем Семаком определился со стартовым составом на матч с «Локомотивом» за Суперкубок России.

Место в воротах петербуржцев займет Михаил Кержаков, также с первых минут сыграют Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Дуглас Сантос, Вендел, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Малком, Себастьян Дриусси и Сердар Азмун.

Матч состоится сегодня, 17 июля, в Калининграде на одноименной арене, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Ассистировать ему на линиях будут Дмитрий Чельцов и Андрей Болотенков. Резервным рефери назначен Иван Сиденков, резервным ассистентом судьи – Александр Богданов, за VAR отвечают Игорь Панин и Алексей Стипиди.