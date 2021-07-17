В Сильверстоуне (Великобритания) продолжается десятый этап Гран-при Формулы-1. В 18:30 по московскому времени стартовала спринтерская гонка.

Пилоты проедут чуть более 100 км, гонка продлится около получаса. С поула стартовал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, выигравший квалификацию. Его напарник Валттери Боттас накануне показал третий результат, между ними расположился Макс Ферстаппен из «Ред Булла».

Стоит отметить, что спринтерская гонка проводится в Формуле-1 впервые. Нынешний уик-энд проходит в новом формате: вчера состоялись первая тренировка и квалификация, сегодня — вторая тренировка и спринт. Завтра пройдет основная гонка, формат которой не изменился. Однако стартовать в ней пилоты будут не по результатам квалификации, а по итогам спринта.