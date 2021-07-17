Нападающий «Фламенго» Педро попал в сферу интересов «Краснодара».

Как сообщает Globo Esporte, российский клуб в прошлую пятницу связался с «Фламенго», чтобы узнать, какие условия бразильцы выдвинут для начала переговоров. Представители «Фламенго» ответили, что не собираются отпускать игрока менее чем за 60 миллионов евро.

Напомним, действующий контракт Педро с клубом рассчитан до декабря 2025 года. Ранее футболист защищал цвета «Фиорентины», которую покинул в декабре 2020 года. Его трансфер обошелся бразильскому клубу в 16 миллионов евро.

В текущем сезоне Педро отыграл 21 матч за «Фламенго», в которых забил десять голов. Игрок получил приглашение в олимпийскую сборную Бразилии, но клуб не отпустил его. По оценке «Трансфермаркта», стоимость игрока составляет 14 миллионов евро.