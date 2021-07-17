Двукратная чемпионка Японии по фигурному катанию Рика Кихира назначена послом по безопасности дорожного движения города Нисиномия в префектуре Хего.

Об этом спортсменка рассказала на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, в прошлом сезоне Кихира неудачно выступила на чемпионате мира в Стокгольме, провалившись в произвольной программе. Также фигуристка слабо откатала на командном чемпионате мира в Осаке.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал распределение фигуристов по этапам Гран-при в сезоне-2021/22. Кихира выступит на соревнованиях в Ванкувере (Канада) и Токио (Япония).