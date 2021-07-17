Нападающий «Зенита» Сердар Азмун удвоил преимущество своей команды в матче против «Локомотива» за Суперкубок России. Игра проходит в Калининграде на одноименном стадионе, петербуржцы ведут со счетом 2:0.

На 57-й минуте иранский форвард получил передачу от Вендела и ворвался с мячом в штрафную. Ему удалось обвести бросившегося к мячу Маринато Гилерме. После этого Азмун не стал пробивать по пустым воротам, а спокойно завел в них мяч за спиной у вратаря.

Сразу после гола Сергей Семак произвел замену, вместо Азмуна на поле появился Артем Дзюба. Вендел также отправился на скамейку запасных, вместо него вышел Андрей Мостовой.

Напомним, автором первого гола на 27-й минуте стал полузащитник Далер Кузяев.