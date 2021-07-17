Стюарды Гран-при Великобритании Формулы-1 проводят расследование по нескольким инцидентам, произошедшим в ходе спринтерской гонки в Сильверстоуне.

Судьи вызвали к себе Карлоса Сайнса и Джорджа Расселла. На первом круге пилот «Уильямса» отправил соперника в разворот, и теперь ему грозит наказание. Однако и сам Сайнс может получить штраф: судьи изучают, насколько безопасно он вернулся на трассу после разворота, поскольку Пьеру Гасли, Лэнсу Строллу и Кими Райкконену пришлось уворачиваться от его болида.

Кроме того, стюарды изучают и инциденты со второй свободной практики. В частности, они проверяют была ли нарушена процедура тренировки старта Сайнсом, Никитой Мазепиным и Себастьяном Феттелем.

Напомним, победителем спринта стал Макс Ферстаппен, вторым финишировал Льюис Хэмилтон, третьим — Валттери Боттас.