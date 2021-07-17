Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин довел до разгромного счет в матче с «Локомотивом» за Суперкубок России. Он поразил ворота Маринато Гилерме на 83-й минуте, счет стал 3:0 в пользу сине-бело-голубых.

Игра проходит в Калининграде на одноименном стадионе. Автором первого забитого мяча стал полузащитник Далер Кузяев на 27-й минуте. Затем, после перерыва, иранский форвард Сердар Азмун удвоил преимущество «Зенита», отправив мяч в ворота с передачи Вендела.

Напомним, «Зенит» подошел к сегодняшней встрече в статусе действующего чемпиона России, «Локомотив» является обладателем Кубка страны.

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. В роли его ассистентов выступают Дмитрий Чельцов и Андрей Болотенков. Резервным рефери назначен Иван Сиденков.