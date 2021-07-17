Петербургский «Зенит» завоевал Суперкубок России, разгромив московский «Локомотив» со счетом 3:0. Игра проходила в Калининграде на одноименной арене сегодня, 17 июля.

Автором первого забитого мяча стал полузащитник сине-бело-голубых Далер Кузяев, отличившийся на 27-й минуте. После перерыва преимущество петербуржцев удвоил иранский форвард Сердар Азмун. Он получил передачу от Вендела, ворвался в штрафную и обвел бросившегося за мячом голкипера Маринато Гилерме.

В концовке встречи полузащитник Александр Ерохин, вышедший на замену вместо Себастьяна Дриусси, довел счет до разгромного. В компенсированное время едва не забил Магомед Оздоев, но мяч попал в перекладину.

Матч прошел со зрителями, на трибунах присутствовали 16 388 человек.