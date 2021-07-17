Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов получил повреждение в ходе матча с «Зенитом» за Суперкубок России. Игра проходила в Калининграде сегодня, 17 июля, и завершилась победой петербуржцев со счетом 3:0.

Из-за травмы Баринов не смог продолжить встречу и был заменен на 82-й минуте, вместо него в игру вступил Сергей Бабкин. Характер полученного игроком повреждения пока не уточняется.

Напомним, авторами забитых голов в составе «Зенита» стали Далер Кузяев, Сердар Азмун и Александр Ерохин. В концовке матча мог отличиться и Магомед Оздоев, но мяч попал в перекладину.

Новый сезон чемпионата России стартует на следующей неделе. «Локомотив» в первом туре сыграет с тульским «Арсеналом», «Зенит» — с «Химками». Обе встречи состоятся 24 июля.