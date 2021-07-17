Петербургский «Зенит» завоевал Суперкубок России, разгромив московский «Локомотив» со счетом 3:0. Для наставника сине-бело-голубых Сергея Семака этот трофей стал шестым в тренерской карьере.

Все трофеи 45-летний специалист завоевал с «Зенитом». Ранее он трижды победил в чемпионате России, а также взял Кубок и Суперкубок страны в сезоне-2019/20.

Ещё десять трофеев Семак завоевал в качестве игрока, выступая за ЦСКА, «Рубин», «Пари Сен-Жермен» и «Зенит».

Напомним, матч за Суперкубок состоялся сегодня, 17 июля, в Калининграде на одноименном стадионе. В составе победителей по голу забили Далер Кузяев, Сердар Азмун и Александр Ерохин. Следующий матч «Зенит» проведет с «Химками» в 1-м туре РПЛ 24 июля.