Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал поражение своей команды в матче за Суперкубок России. «Железнодорожники» уступили «Зениту» со счетом 0:3.

«Зенит» – качественная и опытная команда, супер качественно воспользовался нашими ошибками. Такие команды, как «Зенит», не прощают. Так сегодня получилось. У нашей команды есть нормальные моменты. Надо собрать все силы, добавить уверенности – с победами будет лучше», — сказал Николич.

Напомним, «Зенит» и «Локомотив» встречались в Калининграде на одноименном стадионе. В составе победителей по голу забили Далер Кузяев, Сердар Азмун и Александр Ерохин. Для главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака этот трофей стал шестым у руля команды.

Новый сезон чемпионата России стартует на следующей неделе. «Локомотив» в первом туре сыграет с тульским «Арсеналом», «Зенит» — с «Химками». Обе встречи состоятся 24 июля.

