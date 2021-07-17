Российская легкоатлетка Мария Ласицкене, специализирующаяся на прыжках в высоту, одержала победу на международном турнире в Лапинлахти (Финляндия).

Ласицкене преодолела высоту 1,92 метра. Уже в статусе победительницы она трижды попыталась взять планку на 1,97 м, но потерпела неудачу. Серебряную медаль завоевала финская прыгунья Элла Юннила, взявшая высоту 1,89 м. Третье место у Татьяны Гусин из Греции — 1,86 м.

Напомним, ранее Ласицкене выиграла международный турнир в Йоэнсуу, где ей покорилась высота 2,00 м. До этого спортсменка пропускала соревнования из-за травмы ноги.

28-летняя Ласицкене вошла в состав сборной России на Олимпийские игры в Токио (Япония), которые будут проходить с 23 июля по 8 августа. Команда будет выступать в нейтральном статусе.